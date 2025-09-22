Роджер Федерер: «Понимаю, почему организаторы делают корты медленнее. Им выгодно чаще видеть в финалах Синнера и Алькараса»

«Я понимаю, почему организаторы делают корты медленнее: для них в этом есть элемент страховки. Для менее сильного игрока это шанс: чтобы обыграть Синнера на медленном покрытии, нужно сыграть очень хорошо, тогда как на быстром иногда достаточно пары мощных ударов в нужный момент. Организаторы турниров думают так: “Финал Синнер — Алькарас смотрится идеально, это полезно для игры”.
Сегодня утром я обсуждал это с Рейлли Опелкой и сказал ему, что так быть не должно. Я даже виню себя за скорость покрытия на Кубке Лэйвера — я участвовал в принятии этого решения. Но не может быть такого, чтобы Опелка в зале подавал кик во второй квадрат Рууду, а тот спокойно отходил назад и на высоте бедра обводил кроссом на брейк-пойнте. Это должно быть сложнее.
Организаторы должны найти баланс. Интересно же увидеть, как Алькарас и Синнер сыграют на сверхбыстром корте и как — на максимально медленном. Раньше именно так строилась система: в зачет шли только 12 турниров, каждый выбирал любимое покрытие, и иногда они пересекались. Лучшие матчи рождались именно тогда — когда игрок атакующего стиля сталкивался с игроком оборонительного.
Сейчас же все играют примерно одинаково, потому что и мячи, и корты унифицировали. Вот почему можно подряд выиграть «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open, не меняя стиль игры", — сказал Федерер в подкасте Served with Andy Roddick.
Мои 34 главных впечатления от теннисного лета.