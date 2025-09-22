Роджер Федерер: «Понимаю, почему организаторы делают корты медленнее. Им выгодно чаще видеть в финалах Синнера и Алькараса»

Сегодня утром я обсуждал это с Рейлли Опелкой и сказал ему, что так быть не должно. Я даже виню себя за скорость покрытия на Кубке Лэйвера — я участвовал в принятии этого решения. Но не может быть такого, чтобы Опелка в зале подавал кик во второй квадрат Рууду, а тот спокойно отходил назад и на высоте бедра обводил кроссом на брейк-пойнте. Это должно быть сложнее.