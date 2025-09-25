Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева оценила важность квалификации на Итоговый чемпионат WTA — 2025

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о возможности отобраться на Итоговый турнир WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: Чемпионат.com

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о возможности отобраться на Итоговый турнир WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это будет значить для меня очень много, потому что мне ещё 18, я довольно молода. Квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA и сыграть с семью другими замечательными теннисистками было бы невероятно, это было бы для меня серьёзным испытанием. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы туда отобраться», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В гонке на Итоговый чемпионат WTA — 2025 Мирра Андреева занимает седьмое место. На турнир попадут лучшие восемь теннисисток по итогам сезона.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше