Мирра Андреева оценила важность квалификации на Итоговый чемпионат WTA — 2025

«Это будет значить для меня очень много, потому что мне ещё 18, я довольно молода. Квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA и сыграть с семью другими замечательными теннисистками было бы невероятно, это было бы для меня серьёзным испытанием. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы туда отобраться», — приводит слова Андреевой Punto de Break.