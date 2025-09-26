«Это был грандиозный путь». Дементьева восхитилась прогрессом в карьере Арины Соболенко

Сейчас, она, конечно, человек, который себя переработал, человек, который нашёл свою команду, которая, безусловно, ей очень помогла во всех аспектах игры стать сильнее. Она была очень сильна физически, но то, как она стала владеть своим телом, своими эмоциями на корте, как она выглядит с технической точки зрения и в тактике. Арина прибавила во всех аспектах. Это был, конечно, грандиозный путь, который она проделала, и сейчас с ней очень сложно будет состязаться и бороться", — сказала Дементьева на YouTube-канале First&Red.