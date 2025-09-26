Ричмонд
«Это был грандиозный путь». Дементьева восхитилась прогрессом в карьере Арины Соболенко

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Елена Дементьева восхитилась карьерным путём белоруски Арины Соболенко.

"Арина проделала огромный путь человека, который обладал очень большой физической силой, но никак не мог совладать со своими эмоциями. У меня почему-то перед глазами матч, который она играла ещё в каком-то далёкому году на Открытом чемпионате Австралии с Сереной Уильямс. Казалось, что это было что-то из серии: давай проверим, кто бьёт сильнее. Ей хотелось показать свою силу.

Сейчас, она, конечно, человек, который себя переработал, человек, который нашёл свою команду, которая, безусловно, ей очень помогла во всех аспектах игры стать сильнее. Она была очень сильна физически, но то, как она стала владеть своим телом, своими эмоциями на корте, как она выглядит с технической точки зрения и в тактике. Арина прибавила во всех аспектах. Это был, конечно, грандиозный путь, который она проделала, и сейчас с ней очень сложно будет состязаться и бороться", — сказала Дементьева на YouTube-канале First&Red.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
