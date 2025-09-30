Американка третий раз подряд вышла в ¼ на этом турнире. В прошлом году она выиграла титул.
В целом Гауфф 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. С 1990-го только Мартина Хингис и Мария Шарапова были моложе, когда вышли в 20-й четвертьфинал на этом уровне.
