Алькарас после титула в Токио: «Я наслаждался каждой секундой — за исключением пяти минут, когда я лежал на корте после травмы голеностопа»

"Сейчас я провожу лучший сезон в карьере. У меня восемь титулов и десять финалов. Это показывает, насколько упорно я работал, просто чтобы это испытать и чтобы этого достичь. Я не так хорошо начал этот сезон, я сталкивался с трудностями в эмоциональном плане. Так что я очень горжусь тем, что я вернулся.