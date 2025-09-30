Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелтон о восстановлении после травмы плеча перед началом «Мастерса» в Шанхае: «Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов»

Американец вернется в тур на «Мастерсе» в Шанхае и сыграет против Давида Гоффена или Александра Мюллера.

Источник: Спортс"

«Все становится лучше. Как и любая травма, она требует времени на восстановление. Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов, именно поэтому я пропустил несколько [турниров до этого]. Но сейчас я, думаю, готов играть».

Шелтон также прокомментировал то, что сейчас идет шестым в чемпионской гонке.

«Я очень рад. Я впервые оказался в хорошем положение на этом этапе сезона и могу побороться за то, чтобы попасть на итоговый турнир в Турине. Надеюсь, что добьюсь еще пары хороших результатов и квалифицируюсь. Я доволен тем, как я играл в этом году, и тем, чего мне удалось достичь. Но я еще не закончил — у меня есть цели, которых я хочу достичь в этом сезоне. Посмотрим, где мы будем через месяц», — сказал американец на пресс-конференции.