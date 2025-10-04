Ричмонд
Мэдисон Киз квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Мэдисон Киз второй раз в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Победительница Открытого чемпионата Австралии американка Мэдисон Киз квалифицировалась на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

В чемпионской гонке на счету Киз в данный момент 4450 очков. Она квалифицировалась на итоговый турнир во второй раз в своей карьере. Впервые американке это удалось в 2016 году.

Итоговый турнир пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Ранее участие в нем себе обеспечили первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швентек, а также американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова.

Киз 30 лет. В 2025 году она впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, победив на Australian Open. Также в январе американка стала победительницей турнира в Аделаиде.

