Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров

Фитнес-тренер Маркос Бордериас сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о завершении трехлетнего сотрудничества со второй ракеткой России Андреем Рублевым.
«Завершаем удивительную трехлетнюю главу, полную обучения, роста и прекрасного опыта», — написал испанец.
Рублев проиграл четыре последних матча на турнирах ATP: после вылета в четвертом круге US Open он проиграл на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и «Мастерс» в Шанхае.
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге. В этом году он выиграл турнир в Дохе и дошел до финала соревнований в Гамбурге.
Основным тренером Рублева является Фернандо Висенте, с марта ему также помогал Марат Сафин.