Джокович о том, что до сих пор поражает его в спорте: «Центральный корт “Уимблдона”

Я говорю это не только потому, что мы сейчас здесь, но каждый матч на центральном корте в Китае тоже вызывает у меня невероятные эмоции и ощущения из-за той поддержки, которую я получаю. Я не ожидал, что она будет настолько сильной. Я знаю, что люди ценят и уважают то, чего я добился за более чем двадцать лет, но с каждым годом [поддержка] становится только сильнее. Я стараюсь отвечать на эту любовь своей игрой — и, надеюсь, они получают от этого удовольствие, — поделился Джокович на пресс-конференции после выхода в полуфинал в Шанхае.