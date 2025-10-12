Ричмонд
Пегула после финала в Ухане: «В этом году азиатское турне получилось куда успешнее, чем в прошлом»

В финале она уступила Коко Гауфф 4:6, 5:7.

"Хочу поздравить Коко и ее команду. Потрясающая неделя, вы сыграли великолепно. Поздравляю и желаю всего наилучшего.

Мы скоро увидимся на итоговом — для меня большая честь сыграть с тобой, как с подругой и соотечественницей. Это было действительно весело. Удачи тебе во всем.

Спасибо моей команде — в этом году азиатское турне получилось куда успешнее, чем в прошлом (в 2024-м она проиграла в ⅛ финала в Пекине и Ухане — Спортс«“). Я всегда стараюсь становиться лучше и справляться с трудностями, так что спасибо за поддержку. Думаю, мы можем возвращаться домой с чувством гордости. Спасибо всем, кто поддерживал меня всю неделю.

Спасибо болельщикам в Китае — вы потрясающие. Я даже не знала, что у меня здесь столько фанатов! Это невероятно. С каждым днем я ощущала все большую поддержку, не только здесь, но и по всей стране. Спасибо вам огромное — я это очень ценю и с нетерпением жду возвращения сюда снова", — сказала Пегула на церемонии награждения.