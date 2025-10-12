Хачанов о борьбе за попадание на итоговый: «Цели стоят, они остаются»

Так что надо как-то этот баланс искать между тем, чтобы ставить цель, однако при этом на себя не оказывать дополнительное давление. Да, сейчас не очень удачные были последние турниры, но, опять же, теннис настолько уникален, что у тебя есть возможность каждую неделю это все поменять. Ты понимаешь, в каком находишься состоянии, что тебе не хватает, из-за чего были какие-то такие близкие матчи, но получались поражения. Может, ты устал в общем — и морально, и физически, потому что ты много играл аж с грунта прямо вообще без перерыва до конца лета. То есть это ты тоже должен учитывать, что какой-то маленький спад все равно будет в один момент.