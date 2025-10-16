Ричмонд
Новак Джокович: «Я не завершаю карьеру. Извините, что расстраиваю»

"Долголетие — одна из моих самых больших мотиваций. Я очень хочу посмотреть, насколько далеко я смогу зайти.

В целом в спорте мы видим, что, например Леброн Джеймс все еще очень силен, Криштиану Роналду, Том Брэди играл до 40. Я хочу продолжать.

И я тоже хочу продолжать жить как профессиональный теннисист, чтобы увидеть то, как поменяется спорт. Я ожидаю этого с предвкушением.

Я не могу сейчас открыто говорить о том, что происходит, но мне кажется, что последние годы теннис — тот спорт, который может и будет меняться.

Я хочу быть частью этих изменений. И не просто частью — я хочу играть в то время, когда мы омолодим наш спорт и установим ту платформу, которая будет тут следующие десятилетия".

На вопрос о завершении карьеры он ответил: «Я ее не завершаю. Извините, что расстраиваю, но этого не происходит».

