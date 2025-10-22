Ричмонд
Евгений Кафельников: «Не верю, что Медведев сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы на ТБШ»

«Даниил завоевал титул, который, наверное, многие ждали. Включая его самого. Два года ничего не было и вот победа — это очень приятно. Я лично не очень верю, что он сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы в турнирах “Большого шлема”. Маловероятно это».

Также вице-президент ФТР оценил перспективы Медведева обойти его по титулам. У Кафельникова 26 титулов, у Медведева — 21.

«Мне, если честно, фиолетово. Ну если обгонит — на здоровье. Я об этом не думаю. На этой и следующей неделе крупные турниры. Посмотрим, как Даниил там выступит. После этого можно будет делать выводы, что победа в Алматы означала».

Медведев и Рыбакина синхронно взяли важные титулы. Она почти отобралась на итоговый, он не побеждал больше 2 лет.