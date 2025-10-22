Собкин о том, кто может прервать доминирование Синнера и Алькараса: «Все почему-то списывают со счетов Зверева, Шелтона и Дрэйпера»

— Не знаю, не хочу забегать вперед. Я понимаю, как они играют, понимаю их уровень, но не берусь предсказывать будущее. Тем более что у Алькараса был спад в течение сезона, и у Синнера тоже наблюдался небольшой спад по самой игре. Все может быть. Когда-то и Джоковича никто не рассматривал. Потом к ним подключился Маррей, и все думали… А потом оказалось, что он лишь на какое-то время вошел в эту компанию и немного отстал. Тут у каждого своя судьба. Что будет в следующем году — посмотрим. Тем интереснее.
— Ну да. Всегда может какая-то даже нелепая травма карьеру испортить.
— Я сейчас не говорю про травмы или форс-мажор. Я говорю про естественное развитие игроков. Почему-то все списывают со счетов того же Сашу Зверева. У него сейчас, безусловно, спад — это понятно. И на то, я считаю, есть субъективные причины. Все почему-то забывают и списывают со счетов Шелтона, Дрэйпера, а это крепкие ребята. Они могут набрать хорошую форму и где-то, даже на «Большом шлеме», выстрелить. Поэтому давайте дождемся следующего сезона. Не хочу забегать вперед и пророчить лидерство Яннику и Карлосу на годы, — цитирует Собкина «Чемпионат».