Фриц после победы над Вашеро в Базеле: «Я знал, что он выйдет на корт очень уверенным в себе»

"Это был тяжелый матч. Я знал, что он выйдет на корт очень уверенным в себе. Думаю, что хорошо справился с тем, чтобы просто держаться. Неприятно, что я вел с брейком в каждом сете, но упускал преимущество. Однако сумел собраться и продолжить борьбу.