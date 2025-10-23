Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гауфф — 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года ﻿по версии SportsPro, Хэмилтон — 1-й, Карри — 4-й, Роналду — 5-й, Леброн — 8-й

Коко Гауфф заняла десятое место в ежегодном рейтинге 50 самых востребованных спортсменов мира. Американка стала лучшей представительницей тенниса в списке.

Источник: Спортс"

Показатель востребованности замерялся по трем факторам — силе личного бренда, экономическому потенциалу и общему доступному рынку (термин, который обозначает максимальную возможность получения дохода в своей категории). В этом году в рейтинг вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей.

Возглавил список семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Также в топ-10 вошли:

2. Симона Байлс — спортивная гимнастика;

3. Илона Майер — регби;

4. Стефен Карри — баскетбол;

5. Криштиану Роналду — футбол;

6. Неймар — футбол;

7. Кейтлин Кларк — баскетбол;

8. Леброн Джеймс — баскетбол;

9. Яннис Адетокумбо — баскетбол;

10. Гауфф — теннис.

Другие теннисисты, попавшие в рейтинг SportsPro-2025:

15. Новак Джокович;

40. Ига Швентек.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше