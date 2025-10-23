Гауфф — 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года ﻿по версии SportsPro, Хэмилтон — 1-й, Карри — 4-й, Роналду — 5-й, Леброн — 8-й

Показатель востребованности замерялся по трем факторам — силе личного бренда, экономическому потенциалу и общему доступному рынку (термин, который обозначает максимальную возможность получения дохода в своей категории). В этом году в рейтинг вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей.
Возглавил список семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Также в топ-10 вошли:
2. Симона Байлс — спортивная гимнастика;
3. Илона Майер — регби;
4. Стефен Карри — баскетбол;
5. Криштиану Роналду — футбол;
6. Неймар — футбол;
7. Кейтлин Кларк — баскетбол;
8. Леброн Джеймс — баскетбол;
9. Яннис Адетокумбо — баскетбол;
10. Гауфф — теннис.
Другие теннисисты, попавшие в рейтинг SportsPro-2025:
15. Новак Джокович;
18. Карлос Алькарас;
21. Янник Синнер;
27. Арина Соболенко;
40. Ига Швентек.