Гауфф — 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года ﻿по версии SportsPro, Хэмилтон — 1-й, Карри — 4-й, Роналду — 5-й, Леброн — 8-й

Показатель востребованности замерялся по трем факторам — силе личного бренда, экономическому потенциалу и общему доступному рынку (термин, который обозначает максимальную возможность получения дохода в своей категории). В этом году в рейтинг вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей.