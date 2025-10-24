Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников

Победа над Коболли стала для него 18-й подряд на крытых хардовых кортах и седьмой подряд — на турнире в Вене.

Источник: Спортс"

Кроме того, Синнер продлил победную серию в матчах с соотечественниками. Он выиграл все 17 матчей против итальянцев на уровне ATP.

Теперь Синнер сыграет с Александром Бубликом, у которого ведет в личке 5:2.