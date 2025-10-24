Мирра Андреева не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA

На счету теннисистки из Казахстана стало 4 350 очков в сезоне. Андреева, набравшая в 2025 году 4 319 очков и занявшая девятое место в чемпионской гонке, будет первой запасной на случай отказа от выступления в соревновании или травмы одной из его участниц. Также на Итоговый турнир WTA отобрались Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свёнтек (Польша), Жасмин Паолини (Италия), Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз (все — США).