Калинская из-за травмы не доиграла матч ¼ финала на турнире WTA в Токио

Спортсменка в конце первого сета брала медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной.

Источник: Reuters

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская не смогла доиграть четвертьфинальный матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио против Линды Носковой из Чехии.

Калинская снялась при счете 0:6, 0:1. В концовке первого сета россиянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной. В полуфинале Носкова, посеянная на турнире под шестым номером, сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2-й номер посева).

Калинской 26 лет, она занимает 38-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии «хард» и завершатся 26 октября. Действующей победительницей турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.