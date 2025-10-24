Калинская из-за травмы не доиграла матч ¼ финала на турнире WTA в Токио

Калинской 26 лет, она занимает 38-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.