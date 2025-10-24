Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Токио

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила американке Софии Кенин в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу американской теннисистки. В третьем сете Александрова брала медицинский тайм-аут. В полуфинале Кенин сыграет с победительницей противостояния между швейцаркой Белиндой Бенчич (5-й номер посева) и чешкой Каролиной Муховой (8).
Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Кенин 26 лет, она является 25-й ракеткой мира. На счету спортсменки пять титулов на турнирах под эгидой WTA. В 2020 году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.
Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии «хард» и завершатся 26 октября. Действующей победительницей турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.