Ольховский считает, что Мирра Андреева провалила конец сезона

«Конечно, еще месяц назад трудно было предположить, что Мирра растеряет все свое преимущество и соперницы ее обгонят, — сказал Ольховский. — Конец сезона она, прямо скажем, провалила, проиграла много матчей, проявляла негативные эмоции. Возможно, сказалось давление, которое на нее оказывается из-за высоких ожиданий, трудно сказать, что с ней произошло».