Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер о работе над подачей: «Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость»

Он обыграл казахстанца 6:4, 6:4 и восьмой раз в сезоне вышел в полуфинал.

— Непростое противостояние. Тяжело играть против Саши в четвертьфинале пятисотника. Но я очень доволен результатом. Старался возвращать в корт как можно больше мячей, потому что он подавал действительно здорово. В начале первого сета у меня были шансы [сделать брейк], но я их упустил. Но я все равно старался держать концентрацию, и рад, что смог это сделать. Здорово снова выйти в полуфинал. Он очень опасный игрок, поэтому я пытался играть максимально стабильно.

— За весь матч ты проиграл всего пять очков на своей подаче. Похоже, ты немного изменил подачу. Как тебе удалось сделать ее настолько эффективной?

— Конечно, благодаря тренировкам. Иногда нужно быть смелее. Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость — важно варьировать подачу. Сегодня я подавал очень хорошо. Если честно, это тот удар, в котором я пока не уверен на 100%, но прогресс есть. Сегодня процент попадания был отличным — я доволен. Мы продолжаем работать и прогрессировать. Следующий матч будет еще сложнее: Алекс [де Минаур] показывает отличный теннис. В Пекине у нас был очень равный матч, так что я жду тяжелого, физически напряженного противостояния. Посмотрим, как все сложится, — сказал Синнер в интервью на корте.