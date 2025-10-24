Синнер о работе над подачей: «Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость»

— Конечно, благодаря тренировкам. Иногда нужно быть смелее. Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость — важно варьировать подачу. Сегодня я подавал очень хорошо. Если честно, это тот удар, в котором я пока не уверен на 100%, но прогресс есть. Сегодня процент попадания был отличным — я доволен. Мы продолжаем работать и прогрессировать. Следующий матч будет еще сложнее: Алекс [де Минаур] показывает отличный теннис. В Пекине у нас был очень равный матч, так что я жду тяжелого, физически напряженного противостояния. Посмотрим, как все сложится, — сказал Синнер в интервью на корте.