На все руки «Мастерс»: как Медведев и Хачанов стартовали в Париже

«Русская тройка» взяла успешный старт на парижском «Мастерсе». Карен Хачанов и Андрей Рублев смогли прервать свои серии из пяти поражений подряд, а Даниил Медведев взял реванш у испанца Хауме Муньяра. Далее Медведева, который вновь стал первой ракеткой России, ждет встреча с болгарином Григором Димитровым, который проводит свой первый турнир с начала июля.
Болгарский рубеж
Парижский «Мастерс», мягко говоря, не самый любимый турнир Медведева. За последние три года он не смог выиграть здесь ни одного матча. В прошлом году Даниил в трех сетах уступил Алексею Попырину в 1/16 финала. В этот раз он начинал с первого круга, так как не попал в число первых восьми сеяных и должен был встретиться с Хауме Муньяром. Это было волнительно по двум причинам. Испанец уже обыгрывал россиянина в конце марта 2025-го в Майами, а в последнее время набрал отличную форму. В Шанхае Муньяр дошел до ⅛ финала, где был остановлен только Новаком Джоковичем, а на прошлой неделе феерил в Швейцарии. В Базеле он переиграл Бена Шелтона и Феликса Оже-Альяссима, но в полуфинале не смог справиться с будущим чемпионом турнира Жуаном Фонсекой.
Бразилец, кстати, взял успешный старт и в Париже, в трех тяжелых сетах разобравшись с Денисом Шаповаловым. Дальше Фонсеке играть с Кареном Хачановым, который не испытал никаких проблем с Итаном Куинном. Будем надеяться, что Карен будет заметно свежее и пройдет 19-летнего оппонента на любимом «Мастерсе» (выигрывал этот турнир в 2018-м). Муньяр же, в отличие от Феликса, не смог продолжить свою удачную серию.
Первый сет он проиграл Медведеву всего за 29 минут. Испанец совершал много невынужденных ошибок и очень слабо выглядел на приеме. Тут стоит отметить и работу Даниила. Он здорово передвигался по корту, раз за разом получая аплодисменты не только зрителей, но и своего обновленного тренерского штаба, приехавшего в столицу Франции в полном составе.
Вторая партия получилась гораздо более напряженной. Муньяр стал действовать гораздо более уверенно, а вот Даниил начал частенько ошибаться (по итогам двух сетов 16:16 по невынужденным). В третьем гейме это едва не стоило ему проигранной подачи. На «ровно» он совершил двойную ошибку с огромным аутом, но после этого смог собраться, проведя два крутых розыгрыша. Решающий же момент сета наступил в шестом гейме. Испанец начал свою подачу с 0:40, но затем отыграл два брейк-пойнта на длинных розыгрышах. Медведев тяжело задышал, и показалось, что если Хауме сможет тут отыграться, то в игре может наступить перелом. Однако в очередном затяжном обмене ударами Муньяр пробил в аут. Следующий гейм Даниил выиграл ювелирным укороченным, решившись на такой удар при счете 40:30, а подавая на матч, сделал важный эйс при 30:30 и с первого же матчбола закончил партию.
Так россиянин впервые с 2021-го прошел круг на «Мастерсе» в Париже, закрепившись на 12-м месте в рейтинге ATP. Во втором круге Даниила ждет Григор Димитров. 34-летний болгарин победил француза Джованни Мпетчи Перрикара — 7:6 (7:5), 6:1 — и одержал первую победу после травмы, полученной на Уимблдоне (тогда Григор вел 2:0 по сетам у Янника Синнера, но не смог доиграть матч из-за частичного разрыва грудной мышцы).
Без шансов
Карен Хачанов подошел к «Мастерсу» в Париже с серией из пяти поражений, которая началась во втором раунде US Open. Тогда россиянин уступил Камилю Майхшаку, не дожав чешского теннисиста с 2:0 по сетам в свою пользу. После этого поражения в одиночном разряде пошли одно за другим. Причем проигрывал Карен в борьбе все матчи, кроме одного, в решающей партии, но намного легче от этого не было.
Аналогичная серия неудач была у его друга и партнера по парному разряду Андрея Рублева — и Андрей прервал ее в Париже, разобравшись с прошедшим квалификацию Джейкобом Фернли (6:1, 6:4). Хачанову также предстояло сыграть с преодолевшим сито двух отборочных матчей соперником Итаном Куинном.
Изначально оппонент у Карена предполагался другой. При жеребьевке в первом круге ему достался Бенжамен Бонзи, выбивший в этом году Даниила Медведева с двух «Шлемов» подряд (Уимблдона и US Open). Но француз, которому была гарантирована поддержка местной публики, снялся с турнира из-за травмы, сетку немного переделали, и соперником Хачанова стал квалифаер. У 21-летнего Куинна есть кое-что общее с 24-летним Фернли: оба учились в США в университете и играли в теннис за свои вузы. Правда, Итан проявил себя на этом уровне более ярко и дебютировал в профессиональном туре раньше, чем Джейкоб, — в 19 лет. Он поднимается в рейтинге и летом этого года дебютировал в топ-100, а сейчас занимает 71-ю строчку. Хачанов же совсем недавно был в первой десятке, но после неудач опустился на 14-е место.
Несмотря на этот эмоциональный спад, Куинн против Хачанова продержался ровно час. Правда, тут дело не только в уверенной игре Карена, но и в действиях самого Итана. После пары хороших розыгрышей американец сам начал дарить очки, допуская ошибки на любой вкус: и с форхенда, и с бэкхенда, и с лета. В итоге Куинн взял всего два гейма, позволив Карену обрести столь необходимую уверенность.
Дмитрий Гарин