На все руки «Мастерс»: как Медведев и Хачанов стартовали в Париже

Изначально оппонент у Карена предполагался другой. При жеребьевке в первом круге ему достался Бенжамен Бонзи, выбивший в этом году Даниила Медведева с двух «Шлемов» подряд (Уимблдона и US Open). Но француз, которому была гарантирована поддержка местной публики, снялся с турнира из-за травмы, сетку немного переделали, и соперником Хачанова стал квалифаер. У 21-летнего Куинна есть кое-что общее с 24-летним Фернли: оба учились в США в университете и играли в теннис за свои вузы. Правда, Итан проявил себя на этом уровне более ярко и дебютировал в профессиональном туре раньше, чем Джейкоб, — в 19 лет. Он поднимается в рейтинге и летом этого года дебютировал в топ-100, а сейчас занимает 71-ю строчку. Хачанов же совсем недавно был в первой десятке, но после неудач опустился на 14-е место.