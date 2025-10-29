Ричмонд
Фриц второй год подряд квалифицировался на итоговый турнир в Турине

Он пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

Американец до этого дважды в карьере отбирался на итоговый турнир и один раз был запасным. В этом году он защищает очки за финал.

Помимо него, на итоговый квалифицировались Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев и Новак Джокович.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше