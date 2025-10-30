Теннисист Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Жуана Фонсеку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова (10-й номер посева). Следующим соперником россиянина станет победитель матча между австралийцем Алексом де Минауром (6) и канадцем Габриэлем Диалло (без номера посева).
29-летний Хачанов занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Фонсеке 19 лет, он располагается на 28-й позиции мирового рейтинга. В его активе 2 титула ATP в одиночном разряде. Бразилец дважды доходил до третьего круга на турнирах Большого шлема — на Открытом чемпионате Франции (2025) и на Уимблдоне (2025).
Соревнование в Париже относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.