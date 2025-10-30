Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексу де Минауру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу австралийца, имеющего 6-й номер посева. Хачанов был посеян на турнире под 10-м номером. Де Минаур в четвертьфинальном матче сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (13-й номер посева).
29-летний Хачанов занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Де Минауру 26 лет, он занимает 6-е место в мировом рейтинге. Австралиец выиграл 10 титулов ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист ни разу не проходил дальше четвертьфинала, до этой стадии он добирался шесть раз.
Соревнование в Париже относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.