Рыбакина после победы над Анисимовой: «Главное, что я вижу прогресс в матчах с сильными соперницами. Хорошие результаты — это следствие»

— Прежде всего я довольна подачей. Я хорошо попадала, процент высокий. И я рада, что смогла играть с нужной энергией, потому что на разминке нервничала. Мне немного повезло во втором сете на приеме, когда я сделала брейк — это позволило выйти вперед.
— Насколько важен был опыт предыдущих матчей и победы в Нинбо, а также полуфинала в Токио перед итоговым?
— Здорово, что удалось сыграть стабильно на прошлых турнирах, но главное — не только победы. Я вижу прогресс в матчах против сильных соперниц, которым раньше проигрывала. Я вижу улучшение в каждом матче, и это приносит больше всего радости. А хорошие результаты — это следствие, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
