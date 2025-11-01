Ричмонд
Рыбакина после победы над Анисимовой: «Главное, что я вижу прогресс в матчах с сильными соперницами. Хорошие результаты — это следствие»

Она обыграла четвертую ракетку мира Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:1.

Источник: Спортс"

— Прежде всего я довольна подачей. Я хорошо попадала, процент высокий. И я рада, что смогла играть с нужной энергией, потому что на разминке нервничала. Мне немного повезло во втором сете на приеме, когда я сделала брейк — это позволило выйти вперед.

— Насколько важен был опыт предыдущих матчей и победы в Нинбо, а также полуфинала в Токио перед итоговым?

— Здорово, что удалось сыграть стабильно на прошлых турнирах, но главное — не только победы. Я вижу прогресс в матчах против сильных соперниц, которым раньше проигрывала. Я вижу улучшение в каждом матче, и это приносит больше всего радости. А хорошие результаты — это следствие, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

