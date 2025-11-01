Рыбакина после победы над Анисимовой: «Главное, что я вижу прогресс в матчах с сильными соперницами. Хорошие результаты — это следствие»

— Здорово, что удалось сыграть стабильно на прошлых турнирах, но главное — не только победы. Я вижу прогресс в матчах против сильных соперниц, которым раньше проигрывала. Я вижу улучшение в каждом матче, и это приносит больше всего радости. А хорошие результаты — это следствие, — сказала Рыбакина в интервью на корте.