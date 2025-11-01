Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оже-Альяссим о финале с Синнером в Париже: «Иногда Янник неудержим, но его можно обыграть»

Канадец поборется за титул с Янником Синнером. Их счет в личке — 2:2.

Источник: Спортс"

Итальянец выиграл последние две встречи — на «Мастерсе» в Цинциннати-2025 (6:0, 6:2) и на US Open-2025 (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

"Очевидно, он фаворит, хотя в Нью-Йорке мы сыграли отличный матч. Мы показывали хороший теннис, но он меня обыграл. Мои первые победы были до того, как он стал таким Синнером. С тех пор он сильно прибавил. Но игра с ним всегда дает ценный опыт — он требует от соперников строгой тактической дисциплины и почти идеального исполнения. Я должен быть готов показать свой лучший теннис и не допускать глупых ошибок. Буду стараться это сделать и выиграть завтра.

В Цинциннати поражение было очень тяжелым. Я был далек от победы. На US Open все прошло гораздо лучше. В какой-то момент я заметил, что он сбился с ритма. Фактически, я почти смог переломить ход матча в свою пользу. Возможно, у него был спад в игре, поэтому матч пошел неожиданным образом. Это обнадеживает. Янник очень силен, иногда неудержим, но его можно обыграть".

«Что это за бред, #####?» Бублик уничтожил ракетку и проиграл в Париже.

Синнер представил новую девушку — датскую модель, бывшую Шумахера.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше