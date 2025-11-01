Оже-Альяссим о финале с Синнером в Париже: «Иногда Янник неудержим, но его можно обыграть»

"Очевидно, он фаворит, хотя в Нью-Йорке мы сыграли отличный матч. Мы показывали хороший теннис, но он меня обыграл. Мои первые победы были до того, как он стал таким Синнером. С тех пор он сильно прибавил. Но игра с ним всегда дает ценный опыт — он требует от соперников строгой тактической дисциплины и почти идеального исполнения. Я должен быть готов показать свой лучший теннис и не допускать глупых ошибок. Буду стараться это сделать и выиграть завтра.