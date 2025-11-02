Елена Приданкина впервые выиграла турнир WTA, победив в паре с американкой

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянка Елена Приданкина впервые стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграв в парном разряде с американкой Куинн Глисон соревнования в китайском Цзюцзяне.
В финале Приданкина и Глисон победили россиянку Екатерину Овчаренко и британку Эмили Уэбли-Смит со счетом 6:2, 2:6, 10:6.
20-летняя Приданкина занимает 205-е место в одиночном рейтинге WTA и 81-е — в парном. Россиянка впервые выиграла турнир под эгидой организации, лучшим результатом россиянки в парных разрядах на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. В одиночном разряде Приданкина ни разу не преодолевала квалификацию турниров Большого шлема.
Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд составляет $275 тыс.