Елена Приданкина впервые выиграла турнир WTA, победив в паре с американкой

20-летняя Приданкина занимает 205-е место в одиночном рейтинге WTA и 81-е — в парном. Россиянка впервые выиграла турнир под эгидой организации, лучшим результатом россиянки в парных разрядах на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. В одиночном разряде Приданкина ни разу не преодолевала квалификацию турниров Большого шлема.