Россиянка Блинкова выиграла турнир WTA в Цзюцзяне

В финале она победила в двух сетах Лилли Таггер из Австрии.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова победила Лилли Таггер из Австрии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Блинковой.

Блинковой 27 лет, она занимает 95-е место в рейтинге WTA. Спортсменка во второй раз победила на турнире под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.

17-летняя Таггер располагается на 235-й строчке мирового рейтинга. Австрийка ни разу не побеждала на турнирах WTA, но выигрывала юниорский Открытый чемпионат Франции.

Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд составляет $275 тыс.