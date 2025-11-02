Ричмонд
Белорусская теннисистка Хомутянская выиграла турнир в Ташкенте

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Дарья Хомутянская стала победительницей турнира ITF в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Getty Images

Сегодня в финале состязания в столице Узбекистана белоруска одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Дарью Егорову — 3:6, 6:2, 6:2. На пути к решающему матчу Дарья Хомутянская победила индийскую теннисистку Ваидехи Чаудхари, литовку Лайму Владсон и двух россиянок — Софию Суслову и Екатерину Тупицыну. В этом сезоне 21-летняя минчанка выиграла уже пять турниров под эгидой ITF.

В сегодняшнем финальном матче мужского турнира в китайском Цяндаоху белорус Николай Голяк уступил Сергею Фомину из Узбекистана — 2:6, 1:6. До этого белорусский теннисист обыграл китайцев Е Конг Мо и Фанминг Мена, а также австралийца Акиру Сантиллана и японца Томохиро Масабаяси.