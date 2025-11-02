Белорусская теннисистка Хомутянская выиграла турнир в Ташкенте

Сегодня в финале состязания в столице Узбекистана белоруска одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Дарью Егорову — 3:6, 6:2, 6:2. На пути к решающему матчу Дарья Хомутянская победила индийскую теннисистку Ваидехи Чаудхари, литовку Лайму Владсон и двух россиянок — Софию Суслову и Екатерину Тупицыну. В этом сезоне 21-летняя минчанка выиграла уже пять турниров под эгидой ITF.