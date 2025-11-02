Ричмонд
Андреева и Шнайдер проиграли в первом матче Итогового турнира WTA

Российская пара уступила канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф.

Источник: VCG/VCG via Getty Images

ТАСС, 2 ноября. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Эр-Рияде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Дабровски и Рутлифф. Спортсменки выступают в группе Лизель Хубер, в которую также попали венгерка Тимея Бабош и бразильянка Луиза Стефани, чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.

В полуфинал выйдут две лучшие пары каждой группы. Турнир завершится 8 ноября.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше