Мыскина назвала самую неудобную соперницу в карьере: «Испортила мне жизнь, я никогда не хотела с ней встречаться»

«Кто для тебя был самой сложной и при этом интересной соперницей, с которой хотелось играть и играть?» — спросила у Мыскиной российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на ютуб-канале «БОЛЬШЕ!».
«С которой хотелось играть — такой точно не было, это я могу точно сказать. А самой сложной и неудобной для меня была Жюстин Энен. Это человек, который мне испортил жизнь во многих вещах, на пути к многим титулам, речь про Олимпиаду в том числе. Поэтому — да, Жюстин, но я с ней никогда не хотела встречаться», — ответила Мыскина.
Жюстин Энен и Анастасия Мыскина встречались 10 раз. Жюстин одержала 8 побед, Анастасия — 2. В 2004 году они сыграли друг против друга в полуфинале на Олимпийских играх в Афинах — Жюстин победила со счетом 7:5, 5:7, 8:6. В итоге бельгийка стала олимпийской чемпионкой, победив в финале француженку Амели Моресмо — 6:3, 6:3.