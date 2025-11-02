Ричмонд
Оже-Альяссим снялся с турнира в Меце из-за проблем со здоровьем и может не попасть на итоговый

Канадец был первым сеяным на турнире, который стартовал сегодня и завершится 8 ноября.

Источник: Спортс"

Также сегодня в финале «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим уступил Яннику Синнеру (4:6, 6:7 (4)).

Канадец борется с Лоренцо Музетти за последнее место на итоговом турнире. Сейчас он идет восьмым в чемпионской гонке, опережая итальянца на 160 очков. Музетти обойдет его, если выиграет турнир в Афинах.

«Я не особо об этом говорил, но у меня было много физических проблем на этой неделе, и я не хочу повторят ошибок прошлого. Мое здоровье превыше всего, даже квалификации [на итоговый турнир]. Если я отберусь, будет замечательно. Если нет, то Лоренцо заслужил это место. Это мое решение», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции после поражения.

Напомним, итоговый турнир пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

