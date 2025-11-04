Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аманда Анисимова: «После “Уимблдона” думала, как буду возвращаться к турнирам, особенно если придется снова играть со Швентек»

В финале «Уимблдона» американка уступила Иге Швентек со счетом 0:6, 0:6, а на US Open обыграла польку в четвертьфинале — 6:4, 6:3.

Источник: Спортс"

«Конечно, было нелегко [после поражения на “Уимблдоне”]. Мне пришлось серьезно поработать над собой в психологическом плане и подумать о том, как я буду возвращаться к турнирам, особенно если придется снова встретиться со Швентек.

Но, думаю, все как-то естественно получилось. Я особо не перегружала себя мыслями — каждый турнир, каждый день и каждый матч для меня были новым этапом. Так я и шла вперед", — сказала Анисимова в интервью The Guardian.

В третьем раунде итогового американка поборется со Швентек за место в полуфинале.

? Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать.

Аманда Анисимова очень крутая.