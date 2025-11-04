Аманда Анисимова: «После “Уимблдона” думала, как буду возвращаться к турнирам, особенно если придется снова играть со Швентек»

«Конечно, было нелегко [после поражения на “Уимблдоне”]. Мне пришлось серьезно поработать над собой в психологическом плане и подумать о том, как я буду возвращаться к турнирам, особенно если придется снова встретиться со Швентек.
Но, думаю, все как-то естественно получилось. Я особо не перегружала себя мыслями — каждый турнир, каждый день и каждый матч для меня были новым этапом. Так я и шла вперед", — сказала Анисимова в интервью The Guardian.
В третьем раунде итогового американка поборется со Швентек за место в полуфинале.
? Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать.
Аманда Анисимова очень крутая.