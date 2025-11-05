Ричмонд
Анисимова выбила Свёнтек из Итогового турнира WTA

Американская теннисистка победила вторую ракетку мира и вышла в полуфинал со второго места в группе.

Источник: Getty Images

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Аманда Анисимова выиграла свой заключительный матч на групповом этапе Итогового турнира WTA в Эр-Рияде и вышла в полуфинал.

Анисимова победила польку Игу Свёнтек, которая занимает вторую строчку в рейтинге WTA, со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

На счету 24-летней Анисимовой, которая впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир, две победы в трех матчах. Она заняла второе место в группе Серены Уильямс, первой стала Елена Рыбакина из Казахстана.

Свёнтек, которая выиграла Итоговый турнир в 2023 году, последние два сезона не может выйти из группы.

В группе Штеффи Граф шансы на полуфинал еще остаются у Арины Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США) и Джессики Пегулы (США).

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

