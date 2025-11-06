Ричмонд
Пегула разгромила Паолини в матче Итогового турнира WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула разгромила итальянку Ясмин Паолини в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Источник: Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась победой американки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Пегула практически гарантировала себе участие в плей-офф (2 очка). Окончательное место в квартете А она узнает после игры Арины Соболенко (Белоруссия, 2 очка) и Кори Гауфф (США, 1 очко).

