Пегула разгромила Паолини в матче Итогового турнира WTA

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась победой американки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Пегула практически гарантировала себе участие в плей-офф (2 очка). Окончательное место в квартете А она узнает после игры Арины Соболенко (Белоруссия, 2 очка) и Кори Гауфф (США, 1 очко).
