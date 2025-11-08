Соболенко вышла в финал итогового турнира WTA

Во втором полуфинале первая ракетка планеты одолела в трехсетовом поединке американскую теннисистку Аманду Анисимову (4-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 3:6, 6:3 Встреча длилась 2 часа 22 минуты.
Таким образом, завтра в решающем поединке белоруска будет соперничать с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6), которая одолела в трехсетовом полуфинальном матче американку Джессику Пегулу (5) — 4:6, 6:4, 6:3.
В 13 матчах на турнирах под эгидой WTA Арина Соболенко 8 обыгрывала Елену Рыбакину, нынешнем сезоне у белоруски два выигрыша в трех встречах.
Победительница завтрашнего финала заработает $5,2 млн и 1500 рейтинговых очков. В прошлом году чемпионкой стала американка Кори Гауфф, обыгравшая в решающем поединке китаянку Чжэн Циньвэнь. Арина Соболенко проиграла Гауфф в полуфинале. Соболенко в пятый раз выступает в этих соревнованиях, в 2022 году она дошла до финала, в котором уступила французской теннисистке Каролин Гарсии.