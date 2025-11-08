Соболенко ведет у Рыбакиной 8:5 в личке перед финалом итогового турнира

Это будет 14-я встреча соперниц. Белоруска ведет в личке 8:5. Баланс на харде — 5:5.
Они трижды встречались в ¼ финала в этом сезоне. Соболенко одержала победу в Ухане (6:3, 6:3) и Берлине — 7:6 (6), 3:6, 7:6 (6). Рыбакина выиграла в Цинциннати — 6:1, 6:4.
Рыбакина и Соболенко разыграют последний элитный титул сезона!
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше