Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко ведет у Рыбакиной 8:5 в личке перед финалом итогового турнира

Арина Соболенко поборется с Еленой Рыбакиной за титул на итоговом турнире WTA.

Источник: Спортс"

Это будет 14-я встреча соперниц. Белоруска ведет в личке 8:5. Баланс на харде — 5:5.

Они трижды встречались в ¼ финала в этом сезоне. Соболенко одержала победу в Ухане (6:3, 6:3) и Берлине — 7:6 (6), 3:6, 7:6 (6). Рыбакина выиграла в Цинциннати — 6:1, 6:4.

Рыбакина и Соболенко разыграют последний элитный титул сезона!

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше