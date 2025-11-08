Ричмонд
Соболенко после матча с Анисимовой: «Я бы не расстроилась, даже если бы проиграла, ведь мы обе заслуживали место в финале»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Амандой Анисимовой в полуфинале итогового турнира — 6:3, 3:6, 6:3.

Источник: Спортс"

"Она всегда вынуждает меня показывать лучший теннис. Честно говоря, я бы не расстроилась, даже если бы проиграла, потому что мы обе показали потрясающий уровень и заслуживали место в финале.

Я очень рада победе. Я сказала Аманде, что она должна гордиться своим сезоном — она играла потрясающе на протяжении всего года. Но это только начало, впереди у ее ждет много хорошего", — сказала Соболенко в интервью на корте.

Рыбакина и Соболенко разыграют последний элитный титул сезона!

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

