Алькарас о том, что Синнер может завершить год как № 1: «Я буду бороться, чтобы этого не произошло. Но если в итоге будет так, я не расстроюсь»

— Нет, совсем нет. В конце концов, я считаю, что между Янником и мной идет отличная борьба за первую строчку рейтинга. Если он закончит год на первом месте, то это потому, что он это заслужил и провел отличную концовку сезона. Он выиграл титул в Вене, только что стал чемпионом «Мастерса» в Париже — и если он закончит на первом месте, то это потому, что он возьмет трофей и здесь. Это будет заслуженно.