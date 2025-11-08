Кудерметова на русском поблагодарила болельщиков после победы на Итоговом

ТАСС, 8 ноября. Вероника Кудерметова на церемонии награждения после победы на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде поблагодарила болельщиков на русском языке.
В финале Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс победили венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани.
«Я счастлива, что мы играем с тобой, — сказала Кудерметова, обращаясь к Мертенс. — Надеюсь, мы продолжим дальше так играть. Спасибо команде, иногда они помогают, иногда не очень, но они вместе с нами всегда. Очень приятно здесь было играть, спасибо спонсорам и организаторам за турнир», — сказала Кудерметова, поблагодарив после этого болельщиков на русском языке.
«Было здорово вернуться сюда и выиграть, — отметила Мертенс. — Я очень рада, что Вероника играет снова вместе со мной. И, конечно, спасибо команде, не всегда бывает легко. До встречи в следующем году».
Кудерметовой 28 лет, она занимает 10-е место в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла девять турниров под эгидой организации в паре. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.