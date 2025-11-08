Кудерметова на русском поблагодарила болельщиков после победы на Итоговом

«Я счастлива, что мы играем с тобой, — сказала Кудерметова, обращаясь к Мертенс. — Надеюсь, мы продолжим дальше так играть. Спасибо команде, иногда они помогают, иногда не очень, но они вместе с нами всегда. Очень приятно здесь было играть, спасибо спонсорам и организаторам за турнир», — сказала Кудерметова, поблагодарив после этого болельщиков на русском языке.