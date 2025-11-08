Ричмонд
Уроженка Москвы Рыбакина заработала рекордные призовые для тенниса

Представительница Казахстана выиграла Итоговый турнир WTA и заработала $5,235 млн.

Источник: Reuters

ТАСС, 8 ноября. Представительница Казахстана Елена Рыбакина, до 2018 года выступавшая за Россию, заработала $5,235 млн благодаря завоеванному титулу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Такую сумму можно было заработать в случае победы во всех матчах соревнования, среди которых три игры на групповом этапе, а также полуфинальная и финальная встречи. В финале Рыбакина в субботу переиграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Белоруссии, впервые став победительницей турнира.

Рыбакина стала обладательницей рекордных призовых в истории тенниса, заработанных на официальном турнире. Прежний рекорд принадлежал Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу, он был установлен благодаря победе на US Open в сентябре. Абсолютным рекордсменом является итальянец Янник Синнер. За победы на выставочном турнире в Саудовской Аравии в 2024 и 2025 годах он заработал по $6 млн.

