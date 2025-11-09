В этот раз без россиян. В Турине пройдет Итоговый турнир ATP

Последние участники определились за день до начала соревнований. Музетти в финале турнира в Афинах проиграл сербу Новаку Джоковичу, это позволило получить путевку в Турин Оже-Альяссиму. Но вскоре после матча о снятии с Итогового турнира объявил Джокович, что открыло дорогу туда Музетти.