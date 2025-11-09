Ричмонд
Шиманович и Козырева выиграли парный разряд турнира WTA в США

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Шиманович и российская теннисистка Мария Козырева стали победительницами парного разряда турнира WTA-125 в американском Остине с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня в решающем матче белорусско-российский дуэт переиграл американский тандем Кармен Корли / Ивана Корли — 6:3, 7:6 (7:4). На пути к финальной встрече Шиманович и Козырева победили еще одну американскую пару Кэтрин Харрисон / Алана Смит — 6:2, 6:4, а в полуфинале одолели в трехсетовом матче немецко-нидерландский дуэт Анна-Лена Фридзам / Аранча Рус — 5:7, 6:3, 10:4.

В первом раунде одиночного разряда Ирина Шиманович (158-й номер мирового рейтинга) уступила в трехсетовом поединке канадской теннисистке Кайле Кросс (250) — 6:2, 2:6.