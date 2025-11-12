Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оже-Альяссим одержал волевую победу над Шелтоном на Итоговом турнире ATP

Канадец проиграл первый сет, но потом взял тай-брейк во втором и победил в третьем — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Источник: Getty Images

Американец Бен Шелтон проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (Италия), потерпев второе поражение подряд.

Оже-Альяссим одержал волевую победу со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, второй раз в карьере обыграв Шелтона.

Канадец сохранил шансы на выход из группы. Шелтон занимает пятое место в мировом рейтинге, Оже-Альяссим — восьмое.

В этой же группе выступают немецкий теннисист Александр Зверев и итальянец Янник Синнер, которые позднее в среду сыграют между собой.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше