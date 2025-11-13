Де Минаур победил Фрица и сохранил шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

В третьем матче в группе Де Минаур обыграл 6-го номера мирового рейтинга, американца Тейлора Фрица — 7:6 (7:3), 6:3.
Таким образом, австралиец сможет выйти в полуфинал Итогового турнира ATP в случае победы испанца Карлоса Алькараса над итальянцем Лоренцо Музетти.
