Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Де Минаур — третий игрок в XXI веке, вышедший в полуфинал итогового турнира c одной победой в группе

Алекс де Минаур впервые вышел в полуфинал итогового турнира ATP.

Источник: Спортс"

Это стало известно после поражения Лоренцо Музетти от Карлоса Алькараса на групповом этапе итогового турнира — 4:6, 1:6.

Де Минаур стал третьим игроком в XXI веке, который вышел в полуфинал итогового с отрицательным балансом на групповом этапе, после Давида Налбандяна (2006) и Кеи Нисикори (2016).

Дальше австралиец встретится с Янником Синнером.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше