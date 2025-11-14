Алькарас стал самым молодым после Джоковича, выигравшим 70 матчей за сезон

Эта победа стала для испанца 70-й в сезоне. В возрасте 22 лет и 188 дней он стал самым молодым игроком, достигшим этой отметки с 2009 года. Тогда это сделал Новак Джокович, которому было 22 года и 164 дня.
16 из 70 побед Алькарас одержал над соперниками из топ-10.
