Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового турнира ATP

Итоговый турнир ATP завершится 16 ноября. В соревновании ежегодно принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований, его место занял итальянец Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены.