Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового турнира ATP

Он победил представителя Германии Александра Зверева в решающем матче группового этапа.

Источник: ATP Tour

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Германии Александра Зверева в заключительном матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вышел в полуфинал соревнований. Турнир проходит в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Оже-Альяссима, занимающего восьмое место в мировом рейтинге. Зверев является третьей ракеткой мира.

Канадский теннисист занял второе место в группе и вышел в полуфинал. Победителем квартета стал итальянец Янник Синнер. В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

Итоговый турнир ATP завершится 16 ноября. В соревновании ежегодно принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований, его место занял итальянец Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены.

